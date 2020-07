Caso camici in Lombardia, la donazione non è mai stata accettata dalla Regione: Fontana spiegherà oggi in Consiglio regionale (Di lunedì 27 luglio 2020) Caso camici Lombardia, Fontana in Consiglio regionale sulla donazione Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, è atteso questa mattina a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale, dove farà un intervento sul lavoro fatto in questi mesi per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: l’occasione, tuttavia, servirà soprattutto al presidente della Regione per chiarire la sua posizione nell’inchiesta sul Caso camici, nella quale risulta indagato per frode in pubbliche forniture. Al centro del dibattito c’è la vendita – poi trasformata in donazione – di 75mila ... Leggi su tpi

pfmajorino : L'attacco dell'opposizione a Fontana, indagato nel caso camici: 'Se ne deve andare, è inadeguato' - SkyTG24 : Caso camici, M5S Lombardia: “Pronta mozione di sfiducia a Fontana” - HuffPostItalia : Caso camici, Di Battista attacca Salvini: 'Un cazzaro dozzinale' - StinaVik : RT @dukana2: Toh!! #Fontana racconta balle sui conti alle #Bahamas e sulla #truffa del #camici del cognato ??ma #Pd #ItaliaViva sono già “pr… - alessandro1846 : RT @La7tv: #omnibus #camici - Pietro Senaldi: 'Attilio Fontana è un uomo facoltoso di suo' -