Caltanissetta: ritrovati quasi tutti i migranti scappati dal centro d’accoglienza (Di lunedì 27 luglio 2020) scappati da Caltanissetta nella giornata di ieri sono stati ritrovati 80 dei 100 migranti. Si continua a lavorare per trovare il restante dei ragazzi fuggiti. È durata non più di 24 ore la fuga di molti migranti che, nella giornata di domenica 26 luglio, erano scappati dal centro d’accoglienza Cara di Pian del Lago in quel di Caltanissetta. Esattamente 80 di loro son stati ritrovati dalla polizia locale, dopo aver tentato un fuga con altri ragazzi. In tutto, infatti, sono 100 i ragazzi fuggiti dal centro. Altri 20 mancano all’appello. Ma le autorità del posto si dicono fiduciose nel ritrovamento completo e nel voler ristabilire la normalità nella bella cittadina della Sicilia. A ... Leggi su bloglive

News24Italy : #Caltanissetta, 'ritrovati 80 dei 100 migranti fuggiti da centro accoglienza' - fisco24_info : Caltanissetta, 'ritrovati 80 dei 100 migranti fuggiti da centro accoglienza' : Il ritrovamento nella notte. Il sind… - MaeyCat : RT @Adnkronos: #Caltanissetta, 'ritrovati 80 dei 100 #migranti fuggiti da centro accoglienza' - zazoomblog : Migranti: sindaco Caltanissetta ritrovati 80 dei cento in fuga da centro accoglienza - #Migranti: #sindaco… -