Calciomercato – Affari e trattative 27 luglio – Dybala vicino al rinnovo Inter tutto su Sanchez Sirene greche per Balotelli

Il Calciomercato da oggi sarà più vivo che mai, visto che la Juventus si è laureata ieri Campione d'Italia battendo la Sampdoria. Affari e trattative in fermento, ci aspetta una settimana scoppiettante. Dybala: rinnovo vicinissimo Il matrimonio tra la Juve e Dybala è destinato a continuare. Ad affermarlo è stato Paratici, che ieri dopo lo scudetto ha fatto sapere che le parti sono sempre in contatto e ogni giorni più vicine. L'Inter non vuole perdere Sanchez Dopo aver ritrovato Alexis Sanchez nel post lockdown, l'Inter non vuole più lasciarlo andare via. D'altra parte i numeri parlano per lui: dieci partite dopo la fine del lockdown, tre gol e ben ...

Il Torino è ormai salvo, i granata sono a tre punti dalla salvezza matematica e oggi si affronterà la SPAL già retrocessa. Intanto, i due club potrebbero essere legati da affari di mercato nelle pross ...

Calciomercato, Ancelotti pesca da Napoli | Accordo imminente

Ancelotti non ha dimenticato i giocatori del Napoli e potrebbe riabbracciare presto uno degli azzurri: l’Everton sarebbe vicino all’accordo totale. Il Napoli si è già dimenticato di Carlo Ancelotti gr ...

