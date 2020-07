Ariccia, Mannarino e Casella. Dal palco e dal ring, un appello ed un progetto per lo sport e la beneficenza nell’area metropolitana (Di lunedì 27 luglio 2020) “E’ vero quel che canta il cantautore romano Mannarino, “cambiano i governi ma non cambiano gli schiavi”. E non cambiano nemmeno i modi di inquinare cibo e terra continuando a produrre pesticidi e sostanze chimiche altamente inquinante”, dicono gli organizzatori del Mercato Contadino di Roma e Castelli Romani. “Anche per questo in tanti si autorganizzano nelle strade, nei quartieri e nelle campagne. Per questo nascono scuole e palestre popolari assieme ai mercati contadini. Per questo, accanto agli stati generali dell’economia dei governi, nascono progetti di solidarietà dal basso”, ha detto il campione italiano di boxe e arti marziali Gabriele Casella. “Come quello di Chiara per i Bambini nel mondo di Albano Laziale o quello del Centro popolare di San Basilio di via Mechelli ... Leggi su ilcorrieredellacitta

