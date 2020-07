Anticipazioni Temptation Island, Lorenzo dà una scossa ad Andrea: “Anna è una iena, dov’è l’amore?” (Di lunedì 27 luglio 2020) La relazione tra Anna e Andre continua a prendere una brutta piega a Temptation Island, Lorenzo si scaglia duramente contro la Boschetti Si complicano sempre di più le cose tra Anna e Andrea a Temptation Island, reality sull’amore condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Il rapporto tra i due sta prendendo una piega sempre più delicata nel villaggio, lei sta facendo di tutto per far ingelosire il compagno e convincerlo a compiere passi più importanti nella loro relazione, come quello di mettere su famiglia, lui ad oggi non si sente ancora pronto a diventare padre. Andrea Battistelli ha capito che quella della fidanzata Anna Boschetti è solo unna strategia, ma il suo atteggiamento lo sta comunque facendo stare ... Leggi su nonsolo.tv

