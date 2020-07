5 capi furbi per una valigia intelligente (Di lunedì 27 luglio 2020) Sempre la stessa storia: troppi vestiti. Eppure continuiamo a sognare di infilare in un trolley da cabina lo stretto necessario (si fa per dire) per una settimana di vacanza. Oggi più che mai, meglio essere realisti: cosa mettere in valigia per il mare? Meglio puntare su pochi capi “furbi” che permettono di creare molteplici abbinamenti. In spiaggia, o lontano da essa: la valigia intelligente, un po’ come la partenza, ha le sue regole. E per l’estate 2020 non può prescindere da questi capi versatili e di tendenza. 5 capi versatili da mettere in valigia (e come abbinarli) ... Leggi su iodonna

STriglione : @Nyla_1234 E adesso partirà il razzismo grazie a tutti i governi che hanno avvallato l’invasione non di persone in… -

Ultime Notizie dalla rete : capi furbi Ferro da stiro, addio: cinque regole d'oro per evitare di morire di caldo TGCOM Ferro da stiro, addio: cinque regole d'oro per evitare di morire di caldo

Facendo un rapido conto, non risulta difficile scoprire che stirare è in assoluto il lavoro domestico più detestato. Se cucinare può gratificare e lustrare la casa può dare qualche minima soddisfazion ...

I migliori articoli di oggi

Facci caso. Quante volte hai continuato a indossare vestiti e accessori senza valutare se si tratta di capi della moda 2020 estate o dell'inverno. Quante? Ecco, anche noi succede. È un segnale forte c ...

Facendo un rapido conto, non risulta difficile scoprire che stirare è in assoluto il lavoro domestico più detestato. Se cucinare può gratificare e lustrare la casa può dare qualche minima soddisfazion ...Facci caso. Quante volte hai continuato a indossare vestiti e accessori senza valutare se si tratta di capi della moda 2020 estate o dell'inverno. Quante? Ecco, anche noi succede. È un segnale forte c ...