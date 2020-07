Temptation Island, Karina shock: Pietro e Antonella si erano già lasciati (Di domenica 26 luglio 2020) Pietro Delle Piane e Antonella Elia stanno recitando un copione o addirittura si erano già lasciati prima de programma. Il sospetto è di Karina Cascella, ex opinionista tv. Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e donne e di Barbara d’Urso ha voglia di parlare. E dopo aver criticato Andrea Iannone e Cristina Buccino che, a detta sua, sarebbero tenendo nascosta una relazione ormai in essere da qualche tempo, oraArticolo completo: Temptation Island, Karina shock: Pietro e Antonella si erano già lasciati dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

TRASHPERSON18 : Temptation Island 3 (2015): Aurora Betti dopo aver lasciato Gianmarco Valenza si consola col tentatore - MediasetPlay : Aspettando il nuovo appuntamento di martedì, ecco un comodo riassunto della quarta puntata di #TemptationIsland! ?? - infoitcultura : Temptation Island, Lorenzo Amoruso deluso: “Ho giurato amore a Manila sulla tomba di…” - LaBeccaa : Mi sembra di stare a temptation island ?????? - bostongeorge076 : @PirataPantani10 Noto che con Temptation Island ti occupi anche di cose serie.....puoi occuparti solo di quello e l… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Temptation Island, Annamaria furiosa: "Antò, pensavi solo al sesso... sesso!" TGCOM Giancarlo Magalli torna a Il Collegio. De Andreis: “Non è una punizione”

Uno dei fenomeni della passata stagione televisiva è stato senza dubbio Il Collegio con la voce narrante di Simona Ventura: andato in onda su Rai2 ha appassionato come Temptation Island e creato perso ...

Temptation Island, Raffaella Mennoia dice la sua su Pietro Delle Piane e Antonella Elia

Temptation Island continua a suscitare grande interesse e questa volta anche Raffaella Mennoia ha voluto dire la sua: per la precisione, la responsabile della redazione di Uomini e Donne, è ricorsa a ...

Uno dei fenomeni della passata stagione televisiva è stato senza dubbio Il Collegio con la voce narrante di Simona Ventura: andato in onda su Rai2 ha appassionato come Temptation Island e creato perso ...Temptation Island continua a suscitare grande interesse e questa volta anche Raffaella Mennoia ha voluto dire la sua: per la precisione, la responsabile della redazione di Uomini e Donne, è ricorsa a ...