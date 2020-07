Sugar – Milano (Di lunedì 27 luglio 2020) Sugar Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano Tel. 02/4815376 Sito Internet: www.SugarMilano.it Tipologia: pasticceria / caffetteria Prezzi: caffè 1,20€, cappuccino 1,70€, lieviti da 1,50€ Giorno di chiusura: Domenica sera OFFERTASugar è una buona pasticceria dove poter gustare una colazione con prodotti da forno artigianali e di qualità che escono freschi tutte le mattine dal laboratorio adiacente. L’offerta è molto ampia ed è esposta tutta nel bellissimo bancone all’interno del locale, che mostra numerosi tipi di croissant, ben 14 per l’esattezza: da quelli semplici a quelli ripieni di marmellate e creme varie, dai fagottini di mela, ai kipferl al lampone o al mirtillo, fino ai pan brioche con crema cotta e frutti di bosco e al ... Leggi su secoloditalia

#OSA2020: è questo il titolo della call per producer musicali di Open Sound Festival, che dopo la prima edizione co-prodotta per il programma ufficiale di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura, t ...

«In un momento difficile come questo l’importante era trasmettere ottimismo su Milano, sul Made in Italy e sul futuro della moda. E ci siamo riusciti», ha detto Beppe Angiolini di Sugar ad Arezzo.

