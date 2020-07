Stadio Palermo, Zacco (Sicilia Futura – Iv): “Sulla questione biglietti omaggio credo sia giusto fare chiarezza” (Di domenica 26 luglio 2020) Dopo una lunga maratona, il Consiglio comunale di Palermo si è determinato e ha approvato la Delibera per la Convenzione - Concessione dello Stadio "Renzo Barbera" al Palermo Calcio.Diversi gli esponenti politici coinvolti che hanno espresso un proprio pensiero rispetto al risultato raggiunto entro i termini previsti che consentirebbero al Palermo di potersi iscrivere al campionato di Serie C, tra questi anche Ottavio Zacco di Sicilia Futura - Italia Viva "credo sia opportuno fare chiarezza, rispetto alla vergognosa e diffamante comunicazione che gira sui social, che di fatto accusa alcuni consiglieri comunali di avere bocciato un subemendamento che prevedeva l'eliminazione dei biglietti omaggio ... Leggi su mediagol

Il Palermo giocherà la C al Barbera: via libera dal Consiglio alla concessione dello stadio

Stadio al Palermo FC, le condizioni ‘mobili’ di affidamento e i tanti dubbi sul canone

Due mesi di liti e polemiche, tre giorni di dibattito in Consiglio comunale e due nottate ma alla fine il Consiglio Comunale ha approvato la convenzione per la concessione dello Stadio Barbera al nuov ...

