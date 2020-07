Siviglia, Banega nella bufera: senza mascherina in una discoteca dove ci sono stati 12 casi di Covid-19 (Di domenica 26 luglio 2020) Ever Banega al centro di una bufera in Spagna. L’ex centrocampista delll’Inter, attualmente nel Siviglia ma che dall’anno prossimo giocherà con l’Al Shabab. , è finito al centro di varie polemiche per essere stato pizzicato nelle scorse ore in un locale di Valencia senza mascherina, mentre ballava in compagnia di amici. Immagini che hanno suscitato indignazione da parte dei tifosi e non dato che nel locale in questione, la discoteca Mya, sono stati registrati 12 casi di Covid-19. Leggi su sportface

