Roma-Fiorentina 2-1, le pagelle giallorosse: Veretout freddissimo dal dischetto, male Dzeko (Di domenica 26 luglio 2020) La Roma sfrutta l'occasione donatagli dall'Atalanta che ha fermato il Milan, battendo la Fiorentina e, di conseguenza, portandosi a + 4 sui rossoneri. Pau Lopez 6 - Passa un primo tempo da spettatore non pagante. La Fiorentina, infatti, non conclude mai in porta. Si dedica, così, all'impostazione dell'azione con i piedi. Incolpevole sul gol di Milenkovic. Mancini 5,5 - Ribery si allarga spesso per tornare a fare le sue giocate da esterno offensivo, ma lui è attento e, il più delle volte, non... Leggi su 90min

ASRomaEN : ?????? MATCHDAY ?????? ?? Fiorentina ?? Stadio Olimpico ? 19:30 ?? Forza Roma! ?? #ASRoma #RomaFiorentina - acffiorentina : SUPER TERRACCIANO | ?? 85' Pietro para tutto ma contro di lui fischiato alla fine un rigore improbabile Roma ?? Fio… - acffiorentina : MILENKOVIIIIIIIIIIIIIIIIIIC | ?? Goal del pareggio con un perfetto colpo di testa di Milenkovic. Roma ?? Fiorenti… - daviola67 : @marioadinolfi Per forza, se l'arbitro inventa rigori....#Chiffi #Roma #Fiorentina il #Var che esiste a fare #AIA fate schifo - SiteRomaBrasil : LANCES DE ROMA 2X1 FIORENTINA - SERIE A 19-20 -