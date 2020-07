Ricetta brasato al Barolo: ingredienti, preparazione e consigli (Di domenica 26 luglio 2020) Il secondo piatto che vi proponiamo oggi è un classico della cucina piemontese, il brasato al Barolo. E’ un piatto molto famoso, oramai si prepara in tutta Italia, richiede molto tempo per la cottura, e molti ingredienti che devono essere anche di ottima di qualità, ma il risultato finale ne vale la pena. Ottimo da preparare se avete degli ospiti ad esempio per una Domenica. brasato al Barolo – ingredienti Manzo cappello del prete 1 kg Barolo (1 bottiglia) 750 ml Carote (circa 2 medie) 160 g Sedano (circa 2 coste medie) 100 g Cipolle dorate (circa 1 grossa) 180 g Aglio 1 spicchio Rosmarino 1 rametto Alloro 2 foglie Chiodi di garofano 3 Pepe nero in grani 4 Cannella in stecche 1 Burro 15 g Olio extravergine d’oliva 50 g Sale fino ... Leggi su giornal

