Pescara, trova l’amico 21enne ricoperto di sangue in hotel: forse ucciso dalla droga (Di domenica 26 luglio 2020) Tragedia a Pescara. Un 21enne ha perso la vita in ospedale, dopo i tentativi disperati per salvarlo. L’amico che era con lui lo ha trovato nella stanza dell’hotel dove alloggiavano, ricoperto di ferite. Aveva perso molto sangue. Si indaga sulla morte e per ora non si esclude nessuna ipotesi, dall’omicidio alla droga, come nel recente caso dei due 16enni a Terni. Vetro e sangue ovunque: una scena agghiacciante Stando alle prime ricostruzioni, la vittima e l’amico, un 18enne di Roma, avrebbero trascorso la serata in giro per locali. Sarebbero rientrati molto tardi e con i sensi alterati all’hotel, prenotato a nome del romano per 3 notti sul lungomare sud di Pescara. Non è ... Leggi su thesocialpost

TrapaniCalcio : TRAPANI-PESCARA 1-0 (II tempo) ? 51’ | #Colpani su punizione trova la deviazione di #Fiorillo che la alza sulla tr… -

Un ragazzo di 21 anni è morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Pescara, dopo essere stato trovato gravemente ferito in un hotel del lungomare. Il 21enne, Alessandro Di Nino, originario di ...

Pescara – Livorno: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Pescara – Livorno del 27 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentasettesima giornata di Serie B PESCARA – Domani sera, lunedì ...

