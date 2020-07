NBA – Magic, nuovi problemi per Markelle Fultz: il lockdown ha influito negativamente sul suo fisico (Di domenica 26 luglio 2020) La carriera di Markelle Fultz è stata, fin qui, piuttosto sfortunata. La first pick del Draft 2017 ha subito diversi infortuni che ne hanno reso complicata la meccanica di tiro, influendo non solo sul suo benessere fisico, ma anche sulla sicurezza nei propri mezzi. I Sixers lo hanno scaricato, volenterosi di vincere nell’immediato, i Magic hanno provato a dargli una chance e più tempo per recuperare. Quando sembrava sulla strada giusta per un nuovo inizio però, il lockdown ha posto un freno a tutto. E purtroppo per Markelle Fultz lo stop è coinciso con una regressione. Lo spiega coach Steve Clifford: “Markelle è entrato nella bolla in ritardo rispetto al resto dei suoi compagni, per via di una serie ... Leggi su sportfair

