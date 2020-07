Maria De Filippi testimone di nozze di una coppia di Uomini e Donne? (Di domenica 26 luglio 2020) Una coppia nata durante il suo celebre dating show ha chiesto a Maria De Filippi di presenziare alle nozze nel ruolo di testimone. Di chi si tratta? Nel 2021 Maria De Filippi potrebbe ricoprire un ruolo decisamente inedito ma al tempo stesso molto interessante. La presentatrice infatti potrebbe ritrovarsi a fare da testimone ad un matrimonio che doveva già celebrarsi nel 2020, ma che a causa dell’emergenza coronavirus è stato rinviato al prossimo anno. La coppia in questione è sbocciata proprio grazie allo zampino della De Filippi che gli ha dato l’opportunità di partecipare e conoscersi al dating show Uomini e Donne. Una ... Leggi su chenews

amorsisulcuore : Maria De Filippi mi manchi come l’aria che respiro. - BBindie_3 : RT @Ri_Ghetto: SCUSATE NON HO CAPITO GERRY INTERROMPI IL GIOCO - Ri_Ghetto : SCUSATE NON HO CAPITO GERRY INTERROMPI IL GIOCO - SaCe86 : #MariaDeFilippi paparazzata in bikini: un fisico mozzafiato per la conduttrice 58enne. “Ecco il segreto per la mia… - simo5sos : RT @obvsessedems: Maria De Filippi che cerca di convincere gli One Direction ad aprire la busta del Made In The A.M -