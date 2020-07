Lukaku 23 da urlo: meglio di Milito, a due passi dal Fenomeno, a tre da Nyers (Di domenica 26 luglio 2020) Numeri da record. Si può definire così l’avventura di Romelu Lukaku alla prima stagione con la maglia dell’Inter. Arrivato in estate dal Manchester United, l’attaccante belga si è subito preso l’attacco dei nerazzurri insieme a Lautaro Martinez e Sanchez che hanno fatto da spalla. Con la doppietta di ieri ai danni del Genoa, Lukaku ha messo a referto il 23esimo gol stagionale alla sua prima stagione in Serie A, un piccolo record se si pensa che Diego Milito – eroe del Triplete – nel suo primo anno all’Inter si fermò “ad appena” 22 gol. Lukaku, oltre ad aver raggiunto e superato l’argentino, ha sorpassato anche Amedeo Amedei. “Big Room” ora – con due gare da giocare (Napoli e Atalanta) – sogna in grande ... Leggi su alfredopedulla

Seconda e con il maggior bottino di punti dopo il Triplete, al pari di Leonardo. L’Inter di Conte passa a Genova, scavalca l’Atalanta (76 punti a 75) e a -4 costringe la Juve a vincere domani contro l ...

Romelu Lukaku ha realizzato una doppietta che ha permesso all’Inter di battere il Genoa e al suo score personale di aggiornarsi. L’attaccante belga non aveva mai segnato così tanto (29 reti) in una st ...

Romelu Lukaku ha realizzato una doppietta che ha permesso all'Inter di battere il Genoa e al suo score personale di aggiornarsi. L'attaccante belga non aveva mai segnato così tanto (29 reti) in una st ...