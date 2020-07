Latina, furgone a fuoco: non si esclude l’ipotesi dolosa (Di domenica 26 luglio 2020) Andato in fiamme giovedì notte su lido di Latina un furgoncino utilizzato per il commercio ambulante. Il mezzo da giorni, compresa la notte del rogo, era fermo nell’area del primo chiosco pur non potendoci rimanere. Un gesto questo che evidenzia la “lotta” per aggiudicarsi le postazioni migliori sul lungomare. Da qualche anno infatti tra Capoportiere e Rio Martino il numero di chioschi è minore rispetto a quello delle aree disponibili, per cui le piazzole vista mare diventano una bella vetrina per gli ambulanti. L’ipotesi di incendio doloso non è esclusa ma gli accertamenti dei carabinieri sono tuttora in corso. Latina, furgone a fuoco: non si esclude l’ipotesi dolosa su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Latina, furgone a fuoco: non si esclude l’ipotesi dolosa - Latina_Oggi : #Latina. Furgone a fuoco, caccia alle testimonianze - Latina_Oggi : #Latina. Furgone in fiamme al mare, un vero e proprio giallo - LatinaBiz : Con Tanta Passione e Amore , l'imprenditore Daniel Vinci aveva restaurato un furgoncino Volkswagen T2 trasformandol… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: 'Andate a prendere il furgone alla stazione', poi più nulla. Che cosa è successo a Salvatore? L'uomo è scomparso dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Latina furgone Furgone a fuoco, non poteva stare lì di notte latinaoggi.eu Furgoncino dello street food distrutto dalle fiamme sul lungomare di Latina

Il furgone era parcheggiato sul lungomare poco dopo Capoportiere ... fondi per far riportare questo piccolo angolo di gusto e prelibatezze sul lungomare di Latina.

Nuovo aspetto – le stesse funzionalità

Grazie per aver partecipato alla nostra nuova anteprima del design. Vedrete qualche altro cambiamento di colore mentre aggiorniamo la vostra esperienza al nostro design finale.

Il furgone era parcheggiato sul lungomare poco dopo Capoportiere ... fondi per far riportare questo piccolo angolo di gusto e prelibatezze sul lungomare di Latina.Grazie per aver partecipato alla nostra nuova anteprima del design. Vedrete qualche altro cambiamento di colore mentre aggiorniamo la vostra esperienza al nostro design finale.