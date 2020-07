Il mio 2 agosto pensando a Rino, il pompiere tra i primi a portare soccorso dopo la strage (Di domenica 26 luglio 2020) di Marco Cacciari* L'ultima volta che ho visto Rino, era in canottiera e vangava un orto. Il maglione e la giacca appoggiati alla rete. Era la metà di gennaio del 2010. Se vieni al bar ti pago un ... Leggi su globalist

_oxyjeon : le gocce dell’ombrello nel mio nome sono le lacrime che verserò il 21 di agosto,mi sono anticipata ???? - hana_jonghyun : MA ASPETTATE O SIGNORE SANTO QUESTO SIGNORE DI NOME TAEMIN FRANCESCO LEE FA COMEBACK IL GIORNO DOPO IL MIO COMPLEAN… - AleSalvi12 : RT @massimopolidoro: Il (mio) libro dell'estate e una live mercoledì! E tutte le sorprese della settimana prima della pausa di agosto... -… - RAINB0SE0K : il 26 agosto è il mio compleanno e ad agosto fanno cb le pinks e i bangtan ora mi metto a piange - SHOOGASBOOTY : RT @kttaer: cioè io davvero più ci penso che ero solo andata a fare una passeggiata e torno che live ot7 singolo il 21 agosto mixtape di ta… -

Ultime Notizie dalla rete : mio agosto

IlGiunco.net

(di Arturo Minervini) - Zero ad una relazione più instabile di quelle di Brooke Logan in Beautiful, che ancora non hai capito quale sia suo figlio e quale sia suo marito (che comunque se non lo è stat ...AMELIA - In corso fino al 2 agosto la personale del fotografo Emanuele Grilli a palazzo Pagliaricci. Protagonista, secondo le parole dello stesso autore "sarà il corpo dell'uomo e della donna, quindi ...