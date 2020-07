Giuseppe Montella, carabinieri arrestati: ecco il suo tesoro milionario (Di domenica 26 luglio 2020) Non si faceva proprio mancare niente, l’appuntato Giuseppe Montella, il 37enne considerato a capo della banda dei carabinieri della caserma di Piacenza finita in carcere per reati che vanno dallo spaccio all’estorsione. L’uomo aveva un vero e proprio tesoro, del tutto incompatibile con l’attività all’interno dell’Arma. Una collezione infinita da milioni di euro, dove la punta dell’iceberg sono i 23 conti correnti a lui riconducibili. Contanti a parte, infatti, Montella negli anni ha cambiato la bellezza di undici auto, di cui quattro Bmw, una Porsche Cayenne, due Mercedes e 16 moto, ‘conquiste’ che l’appuntato non nascondeva affatto, facendone sfoggio sui social. (Continua...) Una collezione vera e propria, alla ... Leggi su howtodofor

repubblica : La madre difende Montella: 'Giuseppe un bravo ragazzo, tirano fuori Gomorra perché siamo napoletani' [aggiornamento… - Walterborso : RT @CesareDTrocchio: L’avvocato del carabiniere Giuseppe Montella è un militante di Forza Nuova. Quindi il suo assistito avrà fatto anche d… - stasytrev : RT @Monicanpl: Piccola curiosità. L’avvocato Solari, difensore di Giuseppe Montella nel 2017 è stato il candidato sindaco di Forza Nuova.… - FrNappi : @EugenioCardi Chissà se sto Giuseppe Montella è parente con Vincenzo, ex calciatore di Roma e Sampdoria ( anche il… - bizcommunityit : Carabinieri di Piacenza, il ritratto della dark lady di Giuseppe Montella: 'Dotata di indole criminale, mai mostrat… -

"Se non collabori, se non mi dai lavoro, in un modo o nell'altro ti frego e ti rimando in Brasile". Sono le minacce che il comandante della Stazione Levante dei carabinieri di Piacenza, il maresciallo ..."Ce l’ho già il camion, è già per strada, è in viaggio... hai capito, però, mo con sto coronavirus ne che mi bloccano il camion, non lo fanno passare...". "No no, ma va". "Ottomila euro abbiam speso p ...