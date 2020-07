Gioia Bologna all’ultimo respiro: Barrow sigla il 3-2 e inguaia il Lecce (Di domenica 26 luglio 2020) La voglia di entrare nella top 10 dopo un ottimo campionato contro la disperata ricerca di punti salvezza. Bologna-Lecce si preannunciava una sfida delicata per entrambe le formazioni, nonostante le diverse prospettive. Non è mancato lo spettacolo, con tanti gol e diverse occasioni create dalle due squadre. Decide una rete di Barrow all'ultimo minuto che condanna verosimilmente i salentini.caption id="attachment 997633" align="alignnone" width="1024" Bologna, ITALY - JULY 26: Lukasz Skorupski goalkeeper of Bologna FC saves a goal during the Serie A match between Bologna FC and US Lecce at Stadio Renato Dall'Ara on July 26, 2020 in Bologna, Italy. (Photo by Mario Carlini / Iguana Press/Getty Images)/captionLA GARAIl Bologna va di ... Leggi su itasportpress

XYZxyzY6 : RT @romenapieve: Domenica 12 luglio il cardinale Zuppi a Romena - - fabianomas : RT @PastaZalla: ??? Attenzione questo tweet è ad alto contenuto provocatorio - astenersi dalla lettura se di tempra debole..... ?? “Bologn… - RosySenzaSpine : RT @PastaZalla: ??? Attenzione questo tweet è ad alto contenuto provocatorio - astenersi dalla lettura se di tempra debole..... ?? “Bologn… - Annathelion : RT @PastaZalla: ??? Attenzione questo tweet è ad alto contenuto provocatorio - astenersi dalla lettura se di tempra debole..... ?? “Bologn… - susibologna : RT @PastaZalla: ??? Attenzione questo tweet è ad alto contenuto provocatorio - astenersi dalla lettura se di tempra debole..... ?? “Bologn… -

Ultime Notizie dalla rete : Gioia Bologna Gioia Bologna all’ultimo respiro: Barrow sigla il 3-2 e inguaia il Lecce ItaSportPress Serie A, Bologna-Lecce 2-2 (LIVE)

Il match si sblocca dopo nemmeno 120?. Azione personale di Barrow, assist di tacco per Palacio che tutto solo sul primo palo non deve fare altro che depositare la sfera in rete. Inizio shock per i rag ...

Match Ball a caccia della serie A1 Sulla strada del sogno c’è Perugia

Il Match Ball Firenze cerca di realizzare il sogno A1 nella sfida decisiva con lo Junior Perugia. Dopo la bella vittoria contro il Ct Bologna la squadra fiorentina, capitanata da Francesco Caforio, do ...

Il match si sblocca dopo nemmeno 120?. Azione personale di Barrow, assist di tacco per Palacio che tutto solo sul primo palo non deve fare altro che depositare la sfera in rete. Inizio shock per i rag ...Il Match Ball Firenze cerca di realizzare il sogno A1 nella sfida decisiva con lo Junior Perugia. Dopo la bella vittoria contro il Ct Bologna la squadra fiorentina, capitanata da Francesco Caforio, do ...