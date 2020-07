Chiesa Juventus, Paratici spera ancora: la Fiorentina detta le condizioni (Di domenica 26 luglio 2020) Chiesa Juventus – La Juventus sembrerebbe aver adocchiato Federico Chiesa in vista della prossima stagione. Il talento della Fiorentina piace molto a Fabio Paratici, con quest’ultimo che non ha mai gettato la spugna sull’affare. Nel frattempo i viola dettano le condizioni: chiara la posizione del club toscano che adesso stabiliscono la cifra del via libera. Juve, servono 50 milioni per Chiesa Secondo quanto riportato da “Fiorentinanews.com” la Fiorentina chiederebbe 50 milioni per lasciare andare il centrocampista. Non solo: i gigliati non vedrebbero di malocchio anche una contropartita tecnica nella trattativa. Leggi anche: Juventus Sampdoria probabili ... Leggi su juvedipendenza

MomentiCalcio : Fiorentina: Sempre vivo l’interesse della Juventus per Chiesa. Commisso fermo sulla richiesta di 50 milioni - cn1926it : #Juventus, il punto sulla trattativa per #Chiesa: c’è distanza sull’offerta - Fiorentinanews : La #Juventus pronta a sferrare l'ennesimo assalto a #Chiesa: un braccio di ferro che stavolta non conviene davvero… - EnricoRaviolo : CHIESA DEI SANTI GIACOMO E CRISTOFORO (BOLGHERI, CASTAGNETO CARDUCCI, LIVORNO). #Mentana #fontanaindagato… - Joegarret95 : @leomont1973 @jesuisboni_ Ma secondo te se si dice che Chiesa è un fenomeno va più a vantaggio della Juventus o del… -