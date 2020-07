Arrivano gli SMS della lotteria estiva Unieuro, truffa in agguato (Di domenica 26 luglio 2020) Estate calda anche di truffe: gli SMS relativi alla lotteria estiva Unieuro sembrano promettere una vincita insperata proprio in queste ore a tanti italiani. Peccato si tratti dell'ennesima trappola che sfrutta un brand molto noto e che potrebbe arrecare anche seri danni ai malcapitati di turno. La messa in guardia dall'ultima truffa proviene anche dal Commissariato PS Online, attraverso la sua pagina social Facebook. In questa ultima parte di luglio sono in molti ad aver ricevuto un semplice messaggio, camuffato da notifica per la vincita del terzo posto proprio nella lotteria Unieuro. In realtà si tratta di un falso clamoroso che cela il rischio di rilasciare preziosi dati personali a chi di certo non ne farà un buon uso. il tentativo di raggiro è palese ma ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano gli Incendio doloso sul Vesuvio, sfiorate le case: arrivano gli elicotteri Il Fatto Vesuviano Lecce, il Covid «cancella» i turisti stranieri

Purtroppo, gli stranieri li abbiamo persi tutti. Ci auguriamo che con gli arrivi di settembre-ottobre possiamo recuperare. Per il resto, stanno andando bene agriturismo, seconde case, residence, un po ...

Sant'Elpidio a Mare: In consiglio comunale la modifica al piano triennale delle opere pubbliche

3' di lettura 25/07/2020 - E' convocato per lunedì 27 luglio il consiglio comunale nel corso del quale si provvederà all’ approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2019 no ...

