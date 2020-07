Agguato a Secondigliano, uomo ferito con un proiettile in strada (Di domenica 26 luglio 2020) Agguato a Secondigliano, dove un uomo è stato ferito con un proiettile. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La vittima si è recata all’ospedale San Giuliano di Giugliano con una ferita al gluteo, ai medici e poi alle forze dell’ordine avrebbe detto di essere stato colpito da un proiettile durante un tentativo di rapina. Secondigliano, uomo colpito da … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

occhio_notizie : Agguato a Secondigliano, pregiudicato ferito con un proiettile: indaga la polizia -

Agguato a Napoli, uomo colpito da un proiettile al gluteo: «Volevamo rubarmi il Rolex»

