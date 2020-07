Un aereo da turismo precipita sulle Alpi svizzere: 4 morti (Di sabato 25 luglio 2020) Tragedia in Svizzera, dove un piccolo aereo da turismo è precipitato nella giornata di oggi, 25 luglio, sulle Alpi svizzere: morte tutte e quattro le persone che erano a bordo. Si tratterebbe, secondo quanto comunicato dalla polizia cantonale, di due svizzeri di 50 e 66 anni e di due austriaci di 50 e 46 anni. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno, alle 12.25 nella zona di Gletscherspitze nel comune di Blatten, nell’alto Cantone Vallese. Il 23 luglio scorso un altro aereo da turismo è caduto nei pressi dell’autostrada A21 Torino-Piacenza nel pavese, in un campo a fianco della carreggiata sud (in direzione del capoluogo emiliano) nel territorio di Arena Po (Pavia), tranciando un cavo dell’Enel e ... Leggi su open.online

