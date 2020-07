Ufficiale: Passariello lascia Fdi e ritorna con Fi. Operazione Martusciello (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il consigliere regionale (ex Fdi) Luciano Passariello passa in Forza Italia. Operazione benedetta da Antonio Tajani che ha incontrato Passariello prima del via libera. “Torno a casa, con i valori di sempre. Il radicamento territoriale, la vicinanza alle fasce sociali più deboli e la sensibilità verso le vertenze occupazionali. In occasione dell’incontro con il vicepresidente nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, ho ufficializzato la mia adesione al partito guidato dal presidente Silvio Berlusconi. È stato proprio lui a salutarmi affettuosamente con un caloroso benvenuto nell’intervento telefonico all’incontro di Fiuggi. Ora sono molto concentrato nel proseguire il mio impegno iniziato in Consiglio regionale. Con i valori di sempre, affiancato ... Leggi su anteprima24

