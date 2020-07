Stracciatella, storia ed evoluzione del gusto gelato che divide da sempre (Di sabato 25 luglio 2020) Quando si parla di Stracciatella è inutile girarci troppo intorno: o la si ama alla follia o la si odia profondamente. E il motivo sono ovviamente i pezzetti di cioccolato fondente contenuti al suo interno, che sì, possono regalare una prospettiva più stimolante a un semplice (si fa per dire) gelato gusto crema; ma possono anche risultare in qualche modo fastidiosi per chi non ama troppe consistenze diverse mischiate nello stesso cono. O nella stessa coppetta. Eppure questo gusto, nato agli inizi degli anni '60 in quel di Bergamo, può essere senza alcun dubbio annoverato tra i classici intramontabili del gelato all'italiana. Perché deliziosamente vintage, certo, ma anche perché capace di stuzzicare la fantasia dei più grandi maestri della gelateria ... Leggi su gqitalia

