Salvini in Toscana | la sinistra è tranquilla perché va a ostriche e champagne Noi in mezzo alla gente”

"Vedo che a sinistra sono tranquillotti. Passano il tempo a mangiare ostriche e champagne, vanno nelle località più rinomate, noi della Lega invece stiamo in mezzo alle persone". Così Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Prato a sostegno della candidata di centrodestra alla presidenza della Regione Toscana, Susanna Ceccardi. Salvini: no allo stato di emergenza fino a ottobre Dall'immigrazione alla fase 3 passando per il riscatto della Toscana. Il leader leghista punta i riflettori sulla incandescente attualità. A partire dalla richiesta di prolungamento dello stato di emergenza. E conferma la sua opposizione radicale.

