Rick and Morty 5: la prima clip della quinta stagione (VIDEO) (Di sabato 25 luglio 2020) Nella prima clip VIDEO di Rick and Morty 5 diffusa da Adult Swim, i due protagonisti della serie d'animazione fuggono dall'ennesimo cataclisma e si ritrovano nell'oceano. Adult Swim ha caricato sul proprio canale YouTube la prima clip esclusiva di Rick and Morty 5, già in lavorazione. Non si tratta di un lavoro completo, bensì di un animatic, ossia disegni messi in sequenza con voci provvisorie, ma rende già in parte l'idea di cosa ci si possa aspettare, e rispetta la dimensione folle della popolare serie animata. Nel VIDEO, di circa due minuti, vediamo i due protagonisti in fuga dall'ennesimo cataclisma, con Morty che decide di atterrare ... Leggi su movieplayer

NetflixIT : Rick and Morty stagione 4 parte seconda: *disponibile su Netflix* Noi: - clikservernet : Rick and Morty 5: la prima clip della quinta stagione (VIDEO) - 3cinematographe : Gli sceneggiatori della serie animata per adulti #RickandMorty stanno già scrivendo la sesta stagione - _DrCommodore : Rick and Morty, ecco la prima clip della stagione 5 - - RedCapes_it : Rick and Morty – Rilasciata la prima clip della Quinta Stagione -

Ultime Notizie dalla rete : Rick and Rick and Morty 4: disponibile la seconda parte su Netflix FilmPost.it Rick and Morty: i creatori sono già al lavoro sulla stagione 6

Gli sceneggiatori della serie animata per adulti Rick and Morty stanno già scrivendo la sesta stagione. Al momento sta andando in onda la quarta La quinta stagione di Rick and Morty non è ancora andat ...

Rick and Morty 5: la prima clip della quinta stagione (VIDEO)

Nella prima clip video di Rick and Morty 5 diffusa da Adult Swim, i due protagonisti della serie d'animazione fuggono dall'ennesimo cataclisma e si ritrovano nell'oceano. NOTIZIA di MAX BORG — 25/07/2 ...

Gli sceneggiatori della serie animata per adulti Rick and Morty stanno già scrivendo la sesta stagione. Al momento sta andando in onda la quarta La quinta stagione di Rick and Morty non è ancora andat ...Nella prima clip video di Rick and Morty 5 diffusa da Adult Swim, i due protagonisti della serie d'animazione fuggono dall'ennesimo cataclisma e si ritrovano nell'oceano. NOTIZIA di MAX BORG — 25/07/2 ...