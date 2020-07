Primavalle, non accetta la fine della relazione e aggredisce violentemente la compagna e il figlio minorenne: denunciato 44enne (Di sabato 25 luglio 2020) A seguito di una segnalazione giunta al NUE 112, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno denunciato a piede libero un romano di 44 anni, con precedenti, per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcol, ha aggredito la compagna e il figlio conviventi, rispettivamente di 37 e 17 anni, ma è stato poi fermato dai militari, che in breve tempo hanno raggiunto l’abitazione in zona Primavalle. I fatti sono accaduti in via Valle dei Fontanili. L’uomo è stato immediatamente bloccato dai militari che, una volta ammanettato, lo hanno condotto in caserma. La donna ha denunciato ai militari che in passato erano avvenuti altri episodi simili ma che non erano mai stati denunciati dalla donna. E’ giunta anche ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Primavalle, non accetta la fine della relazione e aggredisce violentemente la compagna e il figlio minorenne: denunciato 44enne Il Corriere della Città Gli artisti di Muracci Nostri cancellano le opere a Primavalle in protesta contro il Comune

52 banchi, solo tre utilizzati, il sogno di riportare artigiani e commercianti ad abitare la struttura per rilanciare il quartiere. Il mercato diventa un luogo di ritrovo e di coesione sociale importa ...

Mercato Primavalle, otto mesi per la rinascita. Il M5s difende il progetto: “Lo abbiamo salvato dalla chiusura”

Giovedì scorso il blitz degli artisti che per protesta hanno cancellato parte delle loro opere realizzate proprio sulle pareti esterne del mercato di Primavalle: “Un tale scempio non merita questa bel ...

