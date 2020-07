Pareggio a reti bianche tra Cremonese e Spezia (Di sabato 25 luglio 2020) La gara dello Zini termina in Pareggio, con il punteggio di 0-0. Nessun tra la Cremonese e lo Spezia riesce a prendere il sopravvento sull’altra squadra. View this post on Instagram Cremona Stadio “Zini” Ore 21 #SerieBkt – 36a Giornata #forzagrigiorossi #CRESPE #strongertogether A post shared by U.S. Cremonese (@usCremonese) on Jul 24, 2020 at 1:08am PDTFORMAZIONI Cremonese 4-4-1-1 Ravaglia; Crescenzi, Terranova, Ravanelli, bianchetti; Celar (dal 67′ Parigini), Gustafson, Zortea (dal 67′ Gaetano), Mogos (dal 92′ Palombi); Castagnetti (dal 43′ Arini); Ciofani. All. Bisoli. A disposizione: De Bono, Arini, Palombi, Parigini, Claiton, Scarduzio, Gaetano, Girelli, Ceravolo, Cella, ... Leggi su sport.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Pareggio reti Il Benevento sbanca lo “Stirpe” per 2-3. Pareggio a reti bianche tra Cremonese e Spezia pianetaserieb.it Milan-Atalanta 1-1, Zapata risponde al vantaggio di Calhanoglu

Milano, 24 luglio 2020 – Milan e Atalanta mantengono inviolata l’imbattibilità dalla ripresa del campionato chiudendo sull’1-1 l’anticipo della 36^ giornata di Serie A. Un pareggio che rispecchia perf ...

Pisa ko a Cosenza, la vendetta dell'ex arriva al 93'

Nerazzurri beffati nel recupero da Asencio. Di De Vitis il pari dopo il gol dell'1-0 segnato da Carretta. Ora i ragazzi di D'Angelo sono a un punto dalla zona playoff COSENZA.Il classico gol dell'ex c ...

