Napoli, Giuntoli: «Nessuna offerta per Koulibaly. Osimhen…» (Di sabato 25 luglio 2020) Cristiano Giuntoli ha fatto il punto della situazione in casa Napoli: le dichiarazioni del direttore sportivo a DAZN Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha fatto il punto della situazione in casa azzurra ai microfoni di DAZN. INFLESSIONE – «Preoccupato un po’ lo sono. Il nostro intento è di fare sempre bene. Siamo un po’ arrabbiati, speriamo sia una crisi di passaggio». Koulibaly – «In questo momento non ci sono offerte vere e proprie. Ha suscitato tanti interessi anche negli anni passati con offerte importanti. Non abbiamo fretta di decidere ora. Valuteremo con il giocatore il da farsi». OSIMHEN – «In questo momento dobbiamo trovare un accordo con il nuovo agente. Ci interessa, ma non è così avanti come ... Leggi su calcionews24

