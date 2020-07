Marc Marquez ritirato: niente GP di Andalusia – VIDEO (Di sabato 25 luglio 2020) Sei volte campione del mondo, lo spagnolo Marc Marquez si è ritirato dopo una caduta: niente GP di Andalusia domani per lui. Il campione del mondo Marc Marquez si è dovuto arrendere: non correrà l’Andalusia MotoGP, in programma domani a Jerez. Il ritiro avviene dopo essere uscito dalle qualifiche sabato. Quattro giorni aveva subito un’operazione … L'articolo Marc Marquez ritirato: niente GP di Andalusia – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

