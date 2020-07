Lo chef Bottura si racconta a Sky Tg24: “Il cuoco deve essere anche il portavoce dei produttori, sono loro i veri eroi della nostra gastronomia” (Di sabato 25 luglio 2020) “La cucina è tanto, è tutto. La cucina è un gesto d’amore”. Parola dello chef pluristellato Massimo Bottura, ospite del quarto appuntamento di “Vite – L’arte del possibile”, su Sky Tg24 il 25 luglio alle 14.30 e alle 22, alle 20 su Sky Arte e disponibile On Demand. Intervistato dal direttore di Sky Tg24 Giuseppe De Bellis, lo chef del miglior ristorante del mondo ha spiegato: “che sia per i refettori, che sia per la famiglia o che sia per il miglior ristorante del mondo per me è la stessa cosa: cucinare bene, cucinare con amore, lì trasmetti emozioni”. “Una parola chiave del lavoro – ha aggiunto poi, parlando del mondo della ristorazione – è verità. ... Leggi su ilfattoquotidiano

TlLance : Move over Chef Massimo Bottura!?????? - PatimoStefano : Chef Bottura protagonista di ‘Vite – L’arte del possibile’ su Sky - barinewstv : Chef Bottura protagonista di ‘Vite – L’arte del possibile’ su Sky - CorriereQ : Chef Bottura protagonista di ‘Vite – L’arte del possibile’ su Sky - emilioreforgiat : RT @Adnkronos: Chef @massimobottura protagonista di 'Vite - L'arte del possibile' su #Sky -

Ultime Notizie dalla rete : chef Bottura Chef Bottura protagonista di 'Vite - L'arte del possibile' su Sky Adnkronos “Vite - L'arte del possibile”, l'ospite è Massimo Bottura

All'interno del ciclo di interviste a dieci grandi italiani che hanno saputo raggiungere il successo internazionale, il direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis incontra lo chef pluristellato. In onda ...

Chef Bottura protagonista di 'Vite - L'arte del possibile' su Sky

"La cucina è tanto, è tutto. La cucina è un gesto d’amore". Parola dello chef pluristellato Massimo Bottura, ospite del quarto appuntamento di 'Vite – L’arte del possibile', su Sky TG24 il 25 luglio ...

All'interno del ciclo di interviste a dieci grandi italiani che hanno saputo raggiungere il successo internazionale, il direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis incontra lo chef pluristellato. In onda ..."La cucina è tanto, è tutto. La cucina è un gesto d’amore". Parola dello chef pluristellato Massimo Bottura, ospite del quarto appuntamento di 'Vite – L’arte del possibile', su Sky TG24 il 25 luglio ...