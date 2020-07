LIVE - Napoli-Sassuolo 1-0 (8' Hysaj): Zielinski ed Insigne vicini al raddoppio! (Di sabato 25 luglio 2020) premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il LIVE35' - CALLEJON! Gran palla di Insigne sul secondo palo, arriva lo spagnolo a tu per tu con la porta! Conclusione clamorosamente a lato!34' - Napoli abile a ripegare subito sulle a ... Leggi su tuttonapoli

matteosalvinimi : Ora al campo rom di Giugliano in Campania (Napoli), dove scippi, furti e roghi tossici sono all’ordine del giorno.… - infoitsport : LIVE - Napoli-Sassuolo, pre-partita: Gattuso con 7 cambi, De Zerbi rilancia Traoré titolare - infoitsport : Napoli - Sassuolo 1-0 LIVE - Serie A. La diretta della partita - zazoomblog : Live Napoli-Sassuolo 1-0: Hysaj trova il primo gol in serie A - #Napoli-Sassuolo #1-0: Hysaj #trova - UgoBaroni : RT @SkySport: Inizia #NapoliSassuolo, segui il LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Napoli

Diretta Napoli Sassuolo streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita al San Paolo, 36^ giornata di Serie A. Avvio di gara al San Paolo tra Napoli e Sassuolo a ...10' Prova a reagire subito il Sassuolo con Berardi, il numero 25 prova ad incunearsi tra le maglie dei difensori azzurri ma viene fermato da Hysaj. 9' Per Elseid Hysaj si tratta del primo goal in asso ...