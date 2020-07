Liguria, dove mangiare la focaccia più buona (Di sabato 25 luglio 2020) Non può esistere un viaggio in Liguria senza una tappa in focacceria. Sì, perché la focaccia ligure è una specialità che vanta una tradizione antichissima. Quella genovese (che in dialetto si chiama fugàssa) è ricoperta da un'emulsione composta di olio extravergine d'oliva locale, acqua e sale grosso. La focaccia di Recco, invece, è ripiena di formaggio: bisognerebbe utilizzare un formaggio locale ligure fresco, ma ormai quasi tutti la preparano con la crescenza. Ecco le focaccerie dove trovare queste specialità fatte a regola d’arte. Panificio Moltedo, Recco Era il 1874 quando Lorenzo Moltedo aprì il suo panificio a Recco. Da allora vi si producono buon pane, ottima focaccia ed altre specialità dolci e salate, ... Leggi su gqitalia

