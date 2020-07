Jorginho-Juve, si può con la Champions. Sarri lo vuole, i bianconeri studiano la formula e il piano per averlo (Di sabato 25 luglio 2020) Jorginho è uno degli obiettivi della Juventus. Sarri sta provando Bentancur in posizione da regista ma il centrocampista uruguaiano non sembra aver convinto tutti in quella posizione e per questo, dopo Arthur, la Juve potrebbe ingaggiare un nuovo regista. Jorginho è il primo nome sulla lista di Paratici. Sarri lo ha già avuto al Napoli e al Chelsea e potrebbe averlo anche alla Juventus. Lampard ha retrocesso Jorginho nelle gerarchie del Chelsea. Non più titolare indiscusso, cinque panchina su... Leggi su 90min

forumJuventus : Mandragora, parla l'agente: 'Può essere lui il Jorginho della Juve, è pronto' ??? - ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, CLAMOROSO UN EX NAPOLI PRONTO PER LA JUVE, NUOVO TRADIMENTO IN VISTA? - StoriaAmore79 : Juve, è ufficiale: il secondo colpo di Paratici arrivera' dall'Inghilterra: affare da 50 milioni! NUOVO COLPO??… - CarloEmmiti : Jorginho ha 28 ed è nel pieno della maturità calcistica. Penso la Juve abbia bisogno di altre caratteristiche per i… - CalcioJcom : New post: Jorginho alla Juve: Sarri lo vuole, la Champions può aiutare -