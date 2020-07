Il ritorno in ufficio per un milione di statali e le nuove regole (Di sabato 25 luglio 2020) Si avvicina il momento del ritorno in ufficio degli statali e il Messaggero oggi ricorda in un’infografica le nuove regole. Oggi lavorano da remoto circa sette dipendenti pubblici su dieci, ovvero due milioni di statali, ma dal prossimo mese solo il 50% di quelli che svolgono attività smartabili saranno autorizzati a rimanere a casa. Ieri il ministero della Pa e i sindacati hanno siglato l’atteso protocollo sulla sicurezza per i lavoratori della Pubblica amministrazione con le linee guida anti-Covid che, come anticipato dal Messaggero, prevedono un metro di distanziamento nei locali, l’uso su larga scala dei dispositivi di protezione, precise direttive riguardo alla sanificazione degli ambienti lavorativi, nuovi orari di apertura degli uffici per evitare ... Leggi su nextquotidiano

