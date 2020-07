Gorizia, 12enne morto in un pozzo: tra gli indagati anche il sindaco (Di sabato 25 luglio 2020) Stefano Borghes aveva solo 12 anni. Mercoledì 22 luglio 2020 è sfortunatamente andato incontro ad una tragica morte. Mentre giocava, è caduto in un pozzo profondo 30 metri, in un centro estivo a Gorizia. Per la sua scomparsa prematura 14 persone hanno visto il proprio nome inserito sul registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Fra questi, anche il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, che ha definito l’avviso di garanzia “un atto dovuto”. “Il mio unico auspicio è che venga fatta la più totale chiarezza sulla dinamica della tragedia: lo dobbiamo ai genitori di Stefano”, ha aggiunto il primo cittadino. 14 indagati per omicidio colposo Rodolfo Ziberna, ... Leggi su thesocialpost

