Cusano | 33enne vuole farla finita | tenta di buttarsi dal ponteggio di casa

Ha tentato di farla finita a Cusano Milanino. Protagonista di questo dramma sfiorato un 33enne che nel pomeriggio di venerdì 24 luglio ha minacciato di lanciarsi dalla finestra della propria casa. In queste settimane l'abitazione è in ristrutturazione, il ragazzo in preda alla disperazioni per questioni amorose si è arrampicato sull'impalcatura. Ha raggiunto il quarto …

Una delusione d'amore stava per uccidere un uomo a Cusano Milanino. È successo nel pomeriggio di venerdì 24 luglio quando un uomo di 33 anni stava per buttarsi nel vuoto dall'impalcatura di un palazzo ...

