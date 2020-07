Coronavirus, l’annuncio di Xavi: “Sono positivo, ma sto bene” (Di sabato 25 luglio 2020) Attraverso un post su Instagram, l’ex calciatore del Barcellona ed attuale allenatore dell’Al-Sadd Xavi ha annunciato di aver contratto il Coronavirus. “Alcuni giorni fa sono risultato positivo al test per il Covid-19 al quale mi sono sottoposto. Fortunatamente sono in buone condizioni ma, come da protocollo, in isolamento finché non sarò guarito. Non appena la salute me lo permetterà, tornerò alla mia routine con più voglia che mia. Ringrazio tutti coloro che mi hanno messo a disposizione i mezzi migliore per un isolamento efficace in modo da evitare di contagiare altre persone e garantire il regolare svolgimento della competizione. Un abbraccio e ci vediamo presto sui campi da calcio” ha scritto il 40enne di Terrassa. View this post on ... Leggi su sportface

