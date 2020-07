Coronavirus: Bahamas in lockdown dopo fiammata di casi (Di sabato 25 luglio 2020) ROMA, 25 LUG - Il premier delle Bahamas, Hubert Minnis, ha ordinato il lockdown nel Paese per questo fine settimana dopo una nuova fiammata di casi di Coronavirus registrata ieri: il ministero della ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Coronavirus, la curva sale ancora. I casi a livello globale segnano un altro record giornaliero: secondo i conteggi dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ieri i nuovi contagi nel mondo sono ...

Bahamas. Il premier Hubert Minnis ha ordinato il lockdown nel Paese per questo fine settimana dopo una nuova fiammata di casi registrata ieri: il ministero della Sanità ha reso noto infatti che nelle ...

