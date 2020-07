Calciomercato Torino – Giampaolo in pole per la panchina. Piace un giovane dell’Inter (Di sabato 25 luglio 2020) Calciomercato Torino che in questi giorni ruota per forze di cose intorno al nome del nuovo allenatore che dovrà guidare i granata nella prossima stagione. Svaniti i sogni Juric e Pioli adesso in pole per la panchina c’è Marco Giampaolo. Giampaolo: il profilo adatto per Cairo Marco Giampaolo è il profilo adatto per Cairo, un allenatore di poche parole ma con idee di gioco ben precise. Giampaolo ha svolto un ottimo lavoro prima ad Empoli e poi alla Sampdoria, mentre non è riuscito ad imporsi questa stagione nel Milan dove è stato esonerato all’inizio di ottobre. Il tecnico ha quindi voglia di dimostrare che l’esperienza milanista è stata solo un caso in una carriera che fino a quel punto ... Leggi su giornal

