Cagliari-Udinese (26 luglio ore 19:30): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 25 luglio 2020) Alla Sardegna Arena una partita di fine stagione tra due squadre che si avviano a chiudere il campionato in tranquillità. Il Cagliari ha staccato da qualche settimana e contro la Lazio è arrivata la seconda sconfitta nelle ultime tre giornate, l’Udinese invece proprio nell’appuntamento più difficile, quello contro la Juve che doveva festeggiare lo scudetto, … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

infobetting : Cagliari-Udinese (26 luglio ore 19:30): formazioni, quote, pronostici - Wa1994_ : Remaining 3 games for each: Lecce: Bologna (A) - Udinese (A) - Parma (H) Genoa: Inter (H) - Sassuolo (A) - Verona… - CagliariNews24 : ?? #Cagliari-#Udinese affidata a #Pasqua ?? L'arbitro porta bene ai rossoblu - MightyTips : Cagliari vs Udinese Prediction - - Cagliari_1920 : Cagliari in guardia: Fofana guida l’Udinese piena di fiducia -