Brutta sorpresa per Fabinho: ladri in casa durante i festeggiamenti con il Liverpool (Di sabato 25 luglio 2020) Una Brutta sorpresa per il centrocampista del Liverpool Fabinho. Secondo quanto riporta il giornale Liverpool Echo, al ritorno nella propria abitazione dopo la festa per la celebrazione del titolo che si è svolta ad Anfield Road, ignoti sono entrati nella sua casa e si sono impossessati dei gioielli custoditi in cassaforte, ma anche di un’auto, che in seguito è stata però ritrovata. In corso le indagini della polizia. FOTO: AS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Alex Zanardi nella giornata di ieri, 24 luglio 2020, è stato trasferito all’ospedale San Raffaele di Milano a causa di ‘condizioni di salute instabili’. Una brutta notizia che non ha colto di sorpresa ...

“Un posto al sole”, le anticipazioni: matrimonio & scaramanzia

Mariella (Antonella Prisco) è molto agitata per le imminenti nozze con Guido (Germano Bellavia): ha brutti presentimenti e fa continui scongiuri contro la malasorte. Così agitata, dunque, la futura sp ...

