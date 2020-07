Barcellona, Ter Stegen in dubbio per il Napoli: problemi al tendine rotuleo (Di sabato 25 luglio 2020) Marc-André ter Stegen tiene in apprensione il Barcellona. Il portierone blaugrana continua ad accusare dei problemi al tendine rotuleo del ginocchio destro. La sua presenza sembra essere in dubbio per l’appuntamento di Champions League contro il Napoli in programma sabato 8 agosto. Al termine della stagione, Ter Stegen dovrebbe sottoporsi ad una operazione per risolvere il problema che lo sta tormentando nelle ultime settimane. Lo riporta As. Leggi su sportface

