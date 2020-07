Barcellona, contro il Napoli ter Stegen è a rischio (Di sabato 25 luglio 2020) Problemi in vista per il Barcellona che in Champions dovrà sfidare il Napoli e potrebbe dover fare a meno del portiere Marc-André ter Stegen. L'estremo difensore dei catalani, come riportato da AS, riscontra ancora problemi al tendine rotuleo del ginocchio destro. La sua presenza contro il Napoli sembra essere in dubbio, inoltre il club azulgrana potrebbe optare per un intervento chirurgico. La decisione su questo tema sarà presa dopo la fine della Champions League. Se il portiere si opererà, perderà 3-4 mesi. Ter Stegen è entrato a far parte del Barcellona provenendo dal Borussia Monchengladbach nel 2014. Il contratto del portiere tedesco con il Barcellona è valido fino al 30 giugno ... Leggi su itasportpress

lagoldoninuda : @ConteBald @Filoribs Sisì per carità, anche io lo critico quando è poco lucido e poco cinico sotto porta. Ma è una… - sapiens80 : Giocare così contro il #Barcellona è un suicidio. #NapoliSassuolo - AngelaGalano1 : Io manderei il Sassuolo a giocarsela contro il Barcellona. #NapoliSassuolo - PinoSa54 : ??????....#Sassuolo più concentrato... #Napoli fa compitino! Così non va bene..!! ???? Impegno e meno leziosità... se gi… - Daniele91Nap : Voglio questo #hysaj titolare contro il #Barcellona #NapoliSassuolo -