"Banchi rotanti!". Che disastro, Azzolina: in tutta Italia rimbalza questa "cosina", umiliazione terminale | Guarda (Di sabato 25 luglio 2020) Che disastro, Lucia Azzolina. L'improbabile ministro dell'Istruzione ora è diventato lo zimbello d'Italia per la proposta dei Banchi con le rotelle, peculiare trovata per garantire non è chiaro in che modo il distanziamento sociale nelle classi alla ripresa delle lezioni al tempo del coronavirus. Esilarante la performance della grillina a In Onda, dove ha testato i Banchi in questione. Risultato? Dopo pochi secondi era apparso evidente, lampante, come non siano adatti per una classe scolastica. Ed è in questo contesto che sul web ha iniziato ad impazzare, a rimbalzare da qualunque parte, ciò che potete vedere qui sotto: un meme il cui protagonista è Ufo Robot, alias Goldrake, con la scritta "Banchi rotanti". E ogni riferimento a Lucia ... Leggi su liberoquotidiano

giuaddo99 : RT @Libero_official: 'Banchi rotanti!'. Rimbalza ovunque online il meme di #Goldrake: l'ultimo sfottò contro Lucia #Azzolina - Claudio38748087 : RT @Libero_official: 'Banchi rotanti!'. Rimbalza ovunque online il meme di #Goldrake: l'ultimo sfottò contro Lucia #Azzolina - bianca_caimi : RT @Libero_official: 'Banchi rotanti!'. Rimbalza ovunque online il meme di #Goldrake: l'ultimo sfottò contro Lucia #Azzolina - Libero_official : 'Banchi rotanti!'. Rimbalza ovunque online il meme di #Goldrake: l'ultimo sfottò contro Lucia #Azzolina… - imfree81 : RT @sonietta1311: Dopo i banchi rotanti mi aspetto zaini con raggio missile. -

Ultime Notizie dalla rete : Banchi rotanti Le scuole chiedono 5mila banchi Ma è subito polemica sui prezzi La Nazione Azzolina prova in tv i nuovi banchi con le rotelle: "Non è difficile sedersi e lavorare"

Con i banchi singoli con le rotelle "non è difficile, come vedete, sedersi e lavorare". Parola della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, che durante la sua partecipazione alla puntata di ieri ser ...

Blatte nel centro cittadino: l'intervento del Comune

Il problema delle blatte rovina ogni anno l'estate agli abitanti del centro cittadino. Dopo le continue lamentele rivolte all'amministrazione comunale, ieri è stato effettuato un servizio di deblattiz ...

Con i banchi singoli con le rotelle "non è difficile, come vedete, sedersi e lavorare". Parola della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, che durante la sua partecipazione alla puntata di ieri ser ...Il problema delle blatte rovina ogni anno l'estate agli abitanti del centro cittadino. Dopo le continue lamentele rivolte all'amministrazione comunale, ieri è stato effettuato un servizio di deblattiz ...