Zanardi trasferito a San Raffaele, condizioni instabili (Di venerdì 24 luglio 2020) Non c'è pace per Alex Zanardi. Il campione paralimpico è stato oggi trasfrerito di nuovo nel reparto di terapia intensiva del san Raffaele. Lo hanno deciso i medici, viste le condizioni 'instabili'del ...

LEGGI ANCHE Zanardi dimesso dall’ospedale di Siena e trasferito in centro neuro-riabilitazione a Costa Masnaga nel Lecchese L'incidente Lo scorso 19 giugno, durante una staffetta di beneficenza in ...La direzione sanitaria dell’Ospedale Valduce di Como, ha comunicato che Alex Zanardi è stato trasferito al San Raffaele di Milano e al momento si trova nuovamente in terapia intensiva a causa ...