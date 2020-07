Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2020 ore 19:15 (Di venerdì 24 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 24 LUGLIO 2020 ORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE NOEMENTANA E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE LAURENTINA E RomaNINA PERCORRENDO LA STATALE PONTINA LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA COLOMBO E VIA DI PRATICA E PIU AVANTI TRA POMEZIA ED APRILIA IN DIREZIONE LATINA SI RALLENTA SUL LITORALE RomaNO, TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA DEI CASTELLI RomaNI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA LAURENTINA RALLENTAMENTI A TOR SAN LORENZO TRA VIA ... Leggi su romadailynews

