Un'estate piena di notizie. Ascolti record per i talk del mattino, ma spopolano pure per i canali all news (Di venerdì 24 luglio 2020) Passando a La7, si parte alle 8.00 con Flavia Fratello e Omnibus , abituata a temi delicati e stringenti come quelli di questi giorni, da bravo volto del Tg La7 di Mentana, e pronta a rivolgersi ... Leggi su lanotiziagiornale

AnnalisaChirico : Nell’hotspot di Lampedusa 800 persone dove dovrebbero starcene al max 190. In piena estate, con la crisi Covid e la… - ChiccaBis : RT @AnnalisaChirico: Nell’hotspot di Lampedusa 800 persone dove dovrebbero starcene al max 190. In piena estate, con la crisi Covid e la ne… - Maurizi89669463 : RT @AnnalisaChirico: Nell’hotspot di Lampedusa 800 persone dove dovrebbero starcene al max 190. In piena estate, con la crisi Covid e la ne… - duncan_geillis : RT @gb_angelodif: Ambuluwawa. Gampola, Sry Lanka. Felice venerdì di piena estate di sole e gioia di vivere ???????????????????????????? - alessioquint : RT @AnnalisaChirico: Nell’hotspot di Lampedusa 800 persone dove dovrebbero starcene al max 190. In piena estate, con la crisi Covid e la ne… -

Ultime Notizie dalla rete : estate piena Formento: "Un’estate piena di turisti" LA NAZIONE Saturno d’estate immortalato da Hubble

Non c’è nulla fare: così come un fotografo professionista di lunga esperienza, quando prende di mira il suo soggetto, è raro che non ottenga la “foto perfetta”, quando il telescopio spaziale Hubble pu ...

Un’estate piena di notizie. Ascolti record per i talk del mattino, ma spopolano pure per i canali all news

Elezioni politiche, pandemia, crisi Benetton, crisi economica, ma soprattutto, ora all’ordine del giorno, Mes e Recovery Fund: più che un’estate, dal punto di vista dell’informazione, sembra un autunn ...

Non c’è nulla fare: così come un fotografo professionista di lunga esperienza, quando prende di mira il suo soggetto, è raro che non ottenga la “foto perfetta”, quando il telescopio spaziale Hubble pu ...Elezioni politiche, pandemia, crisi Benetton, crisi economica, ma soprattutto, ora all’ordine del giorno, Mes e Recovery Fund: più che un’estate, dal punto di vista dell’informazione, sembra un autunn ...